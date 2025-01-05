Вашингтон, 5 января, 2025, 12:24 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск высмеял вручение уходящим президентом США Джозефом Байденом одной из высших наград страны — медали Свободы финансисту Джорджу Соросу.

Matt Rourke/AP/TASS Илон Маск

На своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) Маск опубликовал картинку, на которой Байден стоит рядом с отрицательным персонажем из «Звёздных войн» — императором Палпатином.

«Джордж Сорос здесь смотрится отлично. Наверное, дело в освещении», — написал Маск.

Скриншот страницы Илона Маска в соцсети Х

Как передавало ИА Регнум, ранее Маск назвал вручение Байденом медали Свободы Соросу «пародией».

По решению уходящего президента США той же медалью, помимо финансиста, награждены певец Боно, бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон, актёр Майкл Джей Фокс, баскетболист Мэджик Джонсон, модельер Ральф Лорен, футболист Лионель Месси, актёр Дензел Вашингтон и некоторые другие.

Сам Байден также является обладателем этой медали, которую ему в 2017 году, перед своим уходом с поста президента США, вручил Барак Обама. Байден был награждён за «любовь к своей стране и за все деяния, которые останутся последующим поколениям».