Екатеринбург, 5 января, 2025, 12:09 — ИА Регнум. В Екатеринбурге арестовали одного из задержанных молодых людей, которых обвиняют в подготовке теракта. Решение о мере пресечения в виде заключения под стражу 5 января вынес Ленинский районный суд города.

ФСБ РФ/РИА Новости

Заседание проходило в закрытом режиме, журналистам разрешили присутствовать только на оглашении решения судьи.

Обвиняемый останется под стражей до 21 февраля 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, 4 января ФСБ сообщила о задержании четверых подростков 2007 и 2008 годов рождения за подготовку взрыва в людном месте Екатеринбурга. У них изъяли компоненты самодельного взрывного устройства и средства связи, содержащие инструкции по изготовлению этого устройства.

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Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту»), ч. 3 ст. 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), ч. 2 ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств») Уголовного кодекса.

По версии следствия, двое несовершеннолетних самостоятельно изготовили взрывное устройство и электродетонатор. Их один из сообщников переносил у себя в рюкзаке до момента задержания. Также установлено, что один из фигурантов причастен к поджогу служебного автомобиля полиции 22 декабря 2024 года на улице Чапаева. На допросе он рассказал, что рассматривал несколько целей для совершения теракта.