Киев, 5 января, 2025, 11:52 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Александр Дубинский высмеял главу киевского режима Владимира Зеленского, которого не пригласили на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.

Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS Избранный президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский

3 января Зеленский заявил, что Трамп будет ждать его с визитом одним из первых после своей инаугурации 20 января. По словам Зеленского, республиканец назвал урегулирование украинского конфликта своим приоритетом. При этом 16 декабря Трамп сообщил журналистам, что не приглашал Зеленского на церемонию инаугурации.

«На саму инаугурацию как бы нет. А вот сразу после — да. Что, собственно, вполне логично. Надо же документы по расследованию ФБР подготовить. А у нелегитимного президента Зеленского — никакого иммунитета нет», — отметил Дубинский в публикации в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ранее обозреватели издания Financial Times в своей публикации отметили, что в 2025 году киевскому режиму придётся подписать мирный договор с Россией, отказавшись от регионов, ранее входивших в состав Украины.

22 декабря авторы испанской газеты El País также написали, что Трамп посоветовал главе киевского режима начать думать о прекращении огня и отказе от регионов, вернувшихся в состав России.

1 января Дубинский также потребовал привлечь Зеленского к уголовной ответственности за вред, который он причинил Украине. Всё, что делают Зеленский и его шайка «эффективных менеджеров», в советском уголовном кодексе описывалось статьёй «Вредительство», добавил народный депутат.