Москва, 5 января, 2025, 11:51 — ИА Регнум. Аэропорт Перми снова принимает и отправляет рейсы. Об этом 5 января сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко.

Ладислав Карпов/ТАСС

«В аэропорту Перми (Большое Савино) с 11:00 (мск) сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов»,― говорится в сообщении в Telegram-канале.

Также в Росавиации уточнили, что временные ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов гражданских судов. За этот период один самолет, следовавший в Пермь, совершил посадку на запасном аэродроме Кольцово в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 января временные ограничения на приём и отправку рейсов ввели в трёх аэропортах России ― Нижнекамска, Ижевска и Перми.

Аэропорт Ижевска возобновил работу в 10:31 мск. За время, пока он не принимал рейсы, два самолёта, следовавшие в Ижевск, приземлились на запасном аэродроме Победилово в Кирове. В 10:32 мск ограничения отменили для аэропорта имени Габдуллы Тукая в Казани и аэропорта Бегишево в Нижнекамске. За период действия ограничений на запасные аэродромы ушли пять бортов, следовавших в Казань, и один, следовавший в Нижнекамск.

Ранее ограничения на полёты вводились в аэропорту Гагарин в Саратове. Они были отменены в 08:30 мск.

Ночью в пяти регионах России средства противовоздушной обороны отражали налёты украинских беспилотников, всего был уничтожен 61 украинский дрон. Самому массированному налёту подверглась Ростовская область — там сбили 37 дронов. Ещё 20 беспилотников ВСУ ликвидировали над территорией Брянской области, два — над Воронежской, по одному — над Белгородской и Орловской областями.