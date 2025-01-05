Киев, 5 января, 2025, 11:30 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский своим решением по остановке транзита российского газа через территорию Украины показал странам Европейского союза (ЕС), что он из себя представляет. Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук на своём YouTube-канале.

Сергей Корсун ИА Регнум

«В Европе страдают от режима Зеленского, и это хорошо, что это происходит. Это хорошо, то есть всё больше людей узнает, кто такой Зеленский и что такое режим Зеленского», — отметил он.

Ранее Дмитрук отмечал, что такое решение Зеленского лишит Украину $1 млрд в год, получаемых от транзита, что приведёт к значительным финансовым потерям для Киева. Чтобы частично компенсировать убытки, власти повышают тарифы на транспортировку газа внутри страны в четыре раза, это скажется на простых украинцах, добавил депутат.

Как передавало ИА Регнум, с начала 2025 года завершился срок действия контракта между РФ и Украиной о транспортировке российского газа в Европу. Киев отказался его продлевать. С 08:00 мск 1 января «Газпром» прекратил подачу российского газа для его транспортировки через территорию Украины. В компании отметили, что из-за отказа Киева лишены технической и юридической возможности продолжать подачу газа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 2 января отметила, что прекращение Украиной транзита газа из России ослабляет экономический потенциал Европы, а также самым негативным образом сказывается на уровне жизни европейских граждан. Дипломат назвала США главным бенефициаром передела энергетического рынка Европы.

19 декабря доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в разговоре с ИА Регнум заявил, что отказ Зеленского поставлять транзитом российский газ в Европу выглядит как некий вид шантажа, чтобы заставить Германию, Польшу и другие страны увеличить объёмы военной помощи киевскому режиму.