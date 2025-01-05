Москва, 5 января, 2025, 11:22 — ИА Регнум. Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) дало украинским бойцам инструкции расстреливать мирных жителей. Об этом 5 января сообщил взятый в плен военный ВСУ Владимир Самороченко.

«Инструктировали брать в плен, допрашивать. А потом ликвидировать. С мирными не церемониться, получается», ― рассказал военнопленный.

По его словам, работники ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов на Украине ― Прим. ред.) вместе с полицией задержали его 13 сентября 2024 года на площадке его дома, не дали зайти в квартиру, чтобы взять паспорт, одели наручники и доставили в военкомат.

«В военкомате просидел, переночевал целую ночь. И на следующее утро уже меня отвезли в тренировочный лагерь», ― рассказал Самороченко.

Подготовка в лагере была формальной, научили разбирать и собирать автомат, добавил военнопленный.

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