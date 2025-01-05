Белгород, 5 января, 2025, 11:02 — ИА Регнум. В Белгородской области зафиксировали проблемы с контроллерами на подъездах многоквартирных жилых домов, которые должны открывать двери в убежища во время ракетной опасности. Об этом 5 января сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Кирилл Брага/РИА Новости

Случай массового сбоя в работе контроллеров произошёл в одном из населённых пунктов. По словам Гладкова, в домах в момент работы сирен ракетной опасности не открылись 1300 дверей. После этого местные власти пытались устранить проблему совместно с оператором.

Губернатор попросил жителей региона сообщать о подобных ситуациях, чтобы власти могли устранять неполадки с контроллерами максимально быстро.

«Я надеюсь, что эту проблему мы решили. Но переживаем за то, что в случае ракетной опасности, обстрела территории человек, который пытается спасти свою жизнь, жизнь своих близких, не получает такой возможности. Это, конечно, вещи недопустимые», — подчеркнул в видеообращении в Telegram-канале Гладков.

Контроллеры на двери подъездов многоквартирных домов власти Белгородской области начали устанавливать в конце января 2024 года. Во время ракетной опасности контроллер открывает дверь подъезда в течение шести секунд с начала работы сирен.

Как сообщало ИА Регнум, беспилотники ВСУ ночью 5 января атаковали три населённых пункта в Белгородской области. По предварительным данным, никто не пострадал. Один украинский дрон сбросил взрывное устройство на территорию соцобъекта в городе Грайвороне. В результате атаки в здании повреждены стёкла. Другой беспилотник сбросил взрывное устройство возле многоквартирного дома в селе Гора-Подол в Грайворонском округе. При атаке стёкла выбило в окнах одной квартиры.

В селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа беспилотник ВСУ также сбросил взрывное устройство, в результате чего загорелись два автомобиля и пристройка к дому. Ещё в трёх жилых домах выбило стёкла, повреждения получили два автомобиля.

Ночью 5 января средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над пятью регионами России 61 украинский беспилотник. Самому массированному налёту подверглась Ростовская область — там сбили 37 дронов. Ещё 20 беспилотников ВСУ ликвидировали над территорией Брянской области, два — над Воронежской, по одному — над Белгородской и Орловской областями.