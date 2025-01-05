Пекин, 5 января, 2025, 11:01 — ИА Регнум. Китай вошёл в тройку крупнейших поставщиков пива в Россию, увеличив объёмы экспорта в 1,6 раза в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные национальных статистических служб.

Виталий Аньков/РИА Новости

Согласно статистике импорта РФ, первое место по объёмам поставок пенного напитка удержала Германия. Экспорт пива ФРГ в Россию составил более 105 тыс. т и стал максимальным, несмотря на просадку торговли почти на четверть в сравнении с 2023 годом.

Второе место заняла Чехия, нарастившая объёмы экспорта почти на треть и поставившая России чуть более 33 тыс. т. Китай, в свою очередь, оказался на третьей строчке, поднявшись за год с шестого места и увеличив экспорт почти до 30 тыс. т.

Четвёртое место заняла Литва с 24,3 тыс. т поставленного пива, а следом идёт Бельгия, опустившаяся с третьего места из-за сокращения взаимной торговли между странами, её объём поставок составил 18,4 тыс. т.

Как передавало ИА Регнум, с 1 января в России повысили ввозные пошлины на ряд товаров из недружественных стран. В среднем ставки таких налогов вырастут на 10% по сравнению с действующими (5–20%). В Минэкономразвития отметили, что решение коснётся в том числе пошлин на пиво, сидр, жареный и растворимый кофе.