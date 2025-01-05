Вашингтон, 5 января, 2025, 10:48 — ИА Регнум. Отказ Великобритании от добычи углеводородов в Северном море является очень большой ошибкой. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Allison Robbert — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Дональд Трамп

«Великобритания совершает очень большую ошибку. Откройте Северное море. Избавьтесь от ветряных мельниц!» — указал он в публикации.

Трамп также сослался на заявление корпорации APA (принадлежащей американской нефтедобывающей компании Apache), в котором говорится о прекращении добычи в Северном море до 2029 года, которая стала «нерентабельной» из-за высоких налогов и экологических норм, продиктованных властями Великобритании.

Повышенный налог на добычу энергоресурсов был введён в 2022 году и продлён премьер-министром Великобритании Киром Стармером до 2030 года. Таким образом, производители в нефтегазовой сфере при осуществлении деятельности в Северном море обязаны выплачивать почти 80% прибыли в виде налога.

Как передавало ИА Регнум, 5 января британское издание The Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что Стармер планирует провести встречу с Трампом после его инаугурации, чтобы убедить американского лидера в необходимости продолжения военной помощи Украине.

3 января американский миллиардер Илон Маск призвал Стармера подать в отставку, заявив, что тот является соучастником изнасилований девочек, когда на протяжении шести лет возглавлял Королевскую прокурорскую службу и ничего не делал.

17 декабря Ipsos опубликовал результаты опроса граждан Великобритании, согласно которым уровень удовлетворённости работой Кира Стармера на посту премьер-министра среди граждан Соединённого Королевства стал самым низким среди всех британских премьеров за последние 40 лет.