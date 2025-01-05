Штат Калифорния, США, 5 января, 2025, 10:46 — ИА Регнум. В Калифорнии умер миниатюрный ослик по кличке Перри, который послужил прототипом для персонажа Осла из американского мультфильма «Шрек». Об этом сообщила газета Palo Alto со ссылкой на погонщика животного Дженни Киратли.

Соцсеть bpdonkeys/Кадр из м/ф «Шрек»

«Перри, любимый миниатюрный ослик, который был неотъемлемой частью парка Бол на протяжении почти трёх десятилетий <…> был подвергнут эвтаназии», — рассказала Киратли.

Перри усыпили 2 января после борьбы с болезненным заболеванием копыт — ламинитом. В последние недели ухаживающие за осликом люди провели много часов с ним на пастбище.

Отмечается, что сотрудники перепробовали множество методов, чтобы облегчить боль ослика, но в начале текущей недели стало очевидно, что его состояние не улучшается. Тогда приняли решение об эвтаназии.

«За свою долгую жизнь здесь Перри завоевал сердца сообщества Бэррон-Парка и далеко за его пределами благодаря <…> своему вкладу в фильм «Шрек» в качестве модели для персонажа Осла в фильме», — говорится на странице американского проекта Barron Park Donkey Project в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Киратли рассказала, что один из аниматоров «Шрека» жил недалеко от парка Бол, и супруга аниматора направила его на пастбище для ослов. Он позже привёз команду коллег в парк, чтобы провести несколько часов с Перри.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября кот по кличке Крошик, весивший 14 килограммов, умер после резкого ухудшения состояния в приюте животных «Матроскин» в Перми. Реанимационные действия не помогли спасти животное.