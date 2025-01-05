Москва, 5 января, 2025, 10:27 — ИА Регнум. Горячая фаза противостояния в украинском конфликте завершится в 2025 году, несмотря на противодействие определённых сил. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

Алексей Куденко/РИА Новости

«Я считаю, что в 2025 году всё закончится. Будем надеяться, что шаг за шагом мы закроем эту историю. Конечно, будут силы, желающие этому противодействовать, но по крайней мере горячая фаза противостояния завершится», — рассказал он в беседе с «Лентой. ру».

Чепа уточнил, что ситуация в зоне боевых действий, а также приход к власти избранного президента США Дональда Трампа станут факторами, способствующими завершению конфликта.

«В первую очередь все ждут, какую позицию продемонстрируют Штаты. Одно то, что произошла смена демократов на республиканцев, для нас позитивно: будут разборки между партиями о финансовых потоках, решение внутренних проблем. Все понимают, что из конфликта как-то нужно выходить, и Трампу это будет сделать проще, чем уходящему президенту Джо Байдену», — добавил депутат.

По словам Чепы, главным и первостепенным вопросом является определение внеблокового статуса Украины и её отказ от вступления в НАТО. После этого конфликт будет урегулирован и отношения со странами Запада постепенно будут восстановлены, уточнил депутат.

Как передавало ИА Регнум, ранее обозреватели издания Financial Times в своей публикации отметили, что в 2025 году киевскому режиму придётся подписать мирный договор с Россией, отказавшись от регионов, ранее входивших в состав Украины.

Президент России Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.