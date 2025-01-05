Дублин, 5 января, 2025, 10:17 — ИА Регнум. Дальнобойные оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства, запущенные с украинской территории и сбитые российскими средствами противовоздушной обороны, пополнили «список позора». Об этом 5 января заявил ирландский журналист Чей Боуз.

John Hamilton/ U. S. Army via AP/TASS

«[Ракеты], которые должны «изменить правила игры», добавились к танкам Leopard и Abrams в списке «опозорившихся», ― написал журналист в соцсети Х.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны, 3 января с территории Украины была совершена попытка нанести удар американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Белгородской области. В ведомстве добавили, что в ходе противоракетного боя боевые расчёты зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ» уничтожили все ракеты.

В МО подчеркнули, что Россия ответит на эти действия киевского режима, поддерживаемого его западными кураторами.

4 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, что средства противовоздушной обороны России за сутки сбили восемь ракет ATACMS и 72 беспилотника ВСУ.

28 декабря газета The New York Times написала, что запасы ракет ATACMS, переданных ВСУ, практически исчерпаны после многочисленных запусков вслед за получением разрешения бить вглубь территории России.