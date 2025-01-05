Киев, 5 января, 2025, 10:07 — ИА Регнум. Каждый десятый военнослужащий ВСУ стал дезертиром, заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Уже каждый десятый в [украинской] армии — самовольщик», — сказал он в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей».

Стариков предупредил, что эта тенденция продолжит нарастать в арифметической прогрессии. По оценкам экс-полковника, указанное число можно умножить ещё на два, если учитывать те уголовные дела по дезертирству, которые ещё не зарегистрированы.

Он также назвал указанную ситуацию причиной того, что российские войска продвигаются на фронте, освобождая населённые пункты.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября член Верховной рады Анна Скороход подчеркнула, что число дезертиров и самовольно оставивших часть среди военнослужащих ВСУ значительно возросло и на сегодняшний день приобрело сумасшедшие масштабы.

17 декабря польское издание Wiadomości представило рассказ одного из украинских командиров. Он отметил, что в некоторых подразделениях Вооружённых сил Украины число дезертиров превышает число убитых и раненых.

4 января 2025 года ирландский журналист Чей Боуз написал, что ВСУ истощаются из-за массового дезертирства. По его информации, более 200 тыс. украинских военных самовольно покинули свои воинские части. Боуз добавил, что из-за больших потерь ВСУ на фронте в ряды Вооружённых сил Украины собираются призывать 18-летних парней.