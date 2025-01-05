Москва, 5 января, 2025, 10:03 — ИА Регнум. Конфискация имущества осуждённого за взятки экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева началась по решению суда. Об этом сообщило 5 января «РИА Новости».

Владимир Астапкович/РИА Новости Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев

Долги бывшего губернатора превышают 8,4 млрд рублей, следует из судебных документов, которые есть в распоряжении агентства. Производство по конфискации имущества возбудили в конце ноября 2024 года.

Суд постановил обратить в доход государства деньги и украшения, а также наручные часы общей стоимостью более 9,6 млн рублей. Это часы марок Longines, Omega, Rolex, Chaumet и Jaquet Droz.

Имущество Белозерцева находится под арестом с 2021 года. В 2022 году приставы начали взыскивать с него долг, превышавший 242 млн рублей.

В августе 2024 года в отношении бывшего губернатора возбудили производство о взыскании более 8,1 млрд рублей. В декабре у Белозерцева появилась задолженность около 1,8 тыс. рублей «по процессуальным издержкам в доход государства».

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2024 года Измайловский суд Москвы вынес приговор Белозерцеву по делу о взяточничестве, он получил 12 лет колонии. Председателя совета директоров «Биотэк» Бориса Шпигеля приговорили к 11 годам, но потом освободили от наказания по состоянию здоровья. Жене Шпигеля Евгении дали 8,5 года колонии, остальным фигурантам — от 7,5 до 8,5 года колонии.

Белозерцева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигелю, его жене и гендиректору компании «Фармация» Антону Колоскову инкриминировали дачу взятки, фигурантам Фёдору Федотову и Геннадию Маркову — посредничество.

Пензенский суд ранее взыскал с Белозерцева, его соучастников и нескольких юридических лиц около 8,2 млрд рублей.