Донецк, 5 января, 2025, 09:51 — ИА Регнум. Несколько групп военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) попали в засаду на юге Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 5 января сообщил снайпер российской группировки войск «Восток» с позывным Казах.

В беседе с ТАСС он рассказал, что о продвижении украинской военной техники в окрестностях Великой Новосёлки сообщили по радиостанции. Оказалось, что военные ВСУ двигались несколькими группами.

«Первая пришла пехотой, две следующие подъехали на технике. Они, по сути, в засаду попали. До врага было метров 200», ― уточнил снайпер.

Казах добавил, что часть личного состава ВСУ уничтожили, а ещё четверых взяли в плен. Некоторой части украинских военных удалось отойти.

Снайпер подчеркнул, что все три следовавшие группы ВСУ не имели между собой коммуникации и их отправили в контратаку вслепую.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря источник в российских силовых структурах сообщил, что ВСУ отвели существенную часть войск на юго-запад от Красноармейска к основной линии обороны — у границы ДНР с Днепропетровской областью. Киевский режим спешно готовит рубежи к оборонительным действиям, отметил источник.

Обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке 4 декабря заявил, что уже через несколько недель бои могут начаться в Днепропетровской области. По его словам, российские войска продолжают наступать в ДНР и находятся всего в 7 км от этого региона.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 3 января заявил, что подразделения Вооружённых сил России продвигаются на восточном направлении. Он добавил, что у украинской армии не хватает резервов, не хватает ротации. Зеленский поставил задачу Вооружённым силам Украины в январе стабилизировать фронт, при этом признал, что это будет очень сложно сделать.