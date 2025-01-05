Вашингтон, 5 января, 2025, 09:35 — ИА Регнум. Киевским властям придётся соглашаться на любые требования Москвы. Об этом в интервью газете The Washington Post заявил ротный командир 35-й бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) по имени Тарас.

Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Капитан признал, что текущая ситуация для Украины хуже, чем на старте конфликта с Россией. По словам Тараса, в украинской армии наблюдается ужасающая ситуация с личным составом. В частности, ВСУ не хватает мобилизованных для восполнения потерь.

«О чём мы можем сейчас договориться? Мы можем только кивать головой и соглашаться на их (России. ― Прим. ред.) требования», — указал офицер.

Как отметили авторы публикации, украинская армия не имеет возможности сдержать наступление российских войск. Военные ВСУ испытывают снижение боевого духа и заявляют о высокой усталости.

«Сейчас ситуация для новых ребят выглядит настолько скверной, что я не осуждаю тех, кто дезертирует», — сообщил военный 35-й бригады Александр.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Словакии Роберт Фицо 28 декабря заявил, что Украина заплатит своими территориями и присутствием военных иностранных государств за «западную авантюру». По его мнению, киевский режим приближает свою страну к катастрофе, а позиции Украины на возможных мирных переговорах ухудшаются с каждым днём.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк 30 декабря заявил, что Украине придётся отказаться от части своей территории. По его словам, на это указывает нынешняя реальность.

Британский военный эксперт Ричард Кемп считает, что киевский режим упустил возможность одержать победу над Россией в военном конфликте два года назад из-за нерешительности западных союзников.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 2 января заявил, что мирные переговоры с Россией могут начаться только при условии, что Москва заплатит «достаточно высокую цену».

Президент Владимир Путин в июне 2024 года отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска из регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.