Москва, 5 января, 2025, 08:46 — ИА Регнум. В России с 1 февраля вырастет материнский капитал. Об этом в беседе с Lenta.ru сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Артем Геодакян/ТАСС

Парламентарий напомнила, что на первого ребёнка выплаты составят 676 тыс. рублей, а на второго и последующих детей — 894 тыс. рублей или 217 тыс. рублей, если до этого семья получала выплату.

Бессараб также надеется, что уже в этом году разрешат тратить маткапитал на высокотехнологическую медицинскую помощь. Она обратила внимание, что многие российские регионы уже разрешили свой местный материнский капитал использовать на мать и дитя, на лечение сложных заболеваний.

«Мы очень рассчитываем на то, что всё-таки придём к пониманию необходимости этого», — указала депутат.

Как сообщало ИА Регнум, согласно бюджету Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы, материнский капитал на первого ребёнка в 2025 году будет проиндексирован на 7,3%, его сумма составит 676 тыс. 398 рублей (на первенца).

В проекте федерального бюджета на 2025–2027 годы на выплату маткапитала заложено 1,7 трлн рублей. Планируется, что через три года выплата на первого ребёнка достигнет 1 млн рублей. В ноябре глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что с 2025 года материнский капитал войдёт в состав нового нацпроекта «Семья».

Премьер-министр Михаил Мишустин 18 декабря сообщил, что программа маткапитала по инициативе президента Владимира Путина будет продлена до 2030 года включительно. По его словам, такая мера позволит поддержать ещё почти 5 млн семей. Он напомнил, что за время действия программы маткапитала выделили свыше 14 млн сертификатов.

Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, заявил, что материнский капитал является уникальным изобретением России. Размер маткапитала постоянно увеличивается, а программа льготной семейной ипотеки продолжает действовать, отметил глава государства.