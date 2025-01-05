Москва, 5 января, 2025, 08:29 — ИА Регнум. Законопроект о праве родителей тратить средства материнского капитала на своё образование рассматривается в настоящее время в Госдуме РФ. Об этом говорится в письме зампреда думского комитета по строительству и ЖКХ Сергея Колунова («Единая Россия») вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщил 5 января ТАСС.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Проект федерального закона предусматривает возможность полностью или частично потратить маткапитал на обучение родителей в организациях на территории России, которые имеют право оказывать образовательные услуги. Также можно оплатить образовательную деятельность, которую осуществляют индивидуальные предприниматели.

«Полагаю, что данная инициатива позволит семьям увеличить свои доходы и тем самым повысить уровень благосостояния своих детей, а также будет способствовать улучшению демографической обстановки в стране», — отметил в письме Колунов.

Он добавил, что инициатива будет способствовать развитию экономического потенциала государства в условиях острого дефицита профессиональных кадров в ряде системообразующих отраслей.

Предполагается, что инициативу распространят на женщин, родивших или усыновивших второго, третьего или последующего ребёнка, а также женщин, родивших первого ребёнка после 1 января 2020 года.

На мужчин норму распространят в случаях, если они — единственные усыновители первого, второго, третьего ребёнка или последующих детей либо воспитывают одного или нескольких детей в случае смерти их матери, не имевшей российского гражданства.

Как сообщало ИА Регнум, программу маткапитала по инициативе президента Владимира Путина продлят до 2030 года включительно, при этом размер выплат продолжат индексировать. Так, с 1 февраля 2025 года маткапитал составит более 676 тыс. рублей на первенца, а на второго ребёнка и последующих — более 893 тыс. рублей.

В 2025 году жителям Нижегородской области будут выплачивать дополнительные средства на детей помимо материнского капитала — так называемую «зарплату» для родителей. Губернатор региона Глеб Никитин уточнил, что на первого ребёнка родители будут в течение трёх лет получать ежемесячно 10 тыс. рублей, на второго — 20 тыс. рублей, на третьего — 30 тыс. рублей. К примеру, мать трёх погодков будет получать 60 тыс. рублей ежемесячно.