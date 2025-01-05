Орегон, США, 5 января, 2025, 07:48 — ИА Регнум. В штате Орегон 4 января рухнул эстакадный мост. В момент ЧП по нему двигался грузовой поезд. Один из вагонов, в котором находился карбамид, упал в реку, сообщил местный телеканал KPTV со ссылкой на представителя железнодорожной компании Portland & Western Railroad (PNWR).

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Вагон с мочевиной упал в реку Мэри у города Корваллиса. Уточняется, что при происшествии никто не пострадал. Всего в грузовом составе было 19 вагонов.

Правоохранители попросили население не заходить в речку. Устанавливаются все обстоятельства ЧП.

Как сообщало ИА Регнум, вблизи американского города Гавр (штат Монтана) сошёл с рельсов грузовой поезд. По данным экстренных служб, 25 вагонов, в одном из которых находился растворитель для краски, опрокинулись с железнодорожных путей.

В конце июня в штате Монтана в результате железнодорожной аварии несколько вагонов с нефтепродуктами упали в реку. Местным жителям рекомендовали избегать попадания воды из-за потенциального загрязнения.