Пекин, 5 января, 2025, 07:57 — ИА Регнум. В Китае в результате анализа образцов, взятых из дыхательных путей пациентов в больницах в период с 23 по 29 декабря, были обнаружены следы гриппа, метапневмовируса человека и риновируса. Об этом стало известно из заявления Управления по контролю и профилактике заболеваний КНР.

Mark Schiefelbein/AP/TASS

Согласно результатам исследования, в Китае наблюдается активное распространение острых респираторных инфекций. В частности, отмечается рост заболеваемости метапневмовирусом среди детей в возрасте до 14 лет, особенно в северных провинциях.

Метапневмовирус вызывает симптомы, схожие с проявлениями обычной простуды и гриппа. Хотя заболевание обычно протекает в лёгкой форме, оно может привести к серьёзным осложнениям, таким как пневмония, особенно у младенцев, пожилых людей и лиц с ослабленной иммунной системой.

Отмечается, что в Китае больницы перегружены.

Как сообщало ИА Регнум, доминирующий в России нынешней зимой вариант гриппа способен вызывать высокую температуру, одышку, боль в груди, синюшность губ и головокружение. Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

В России у заболевших всё чаще выявляют грипп с доминированием вируса A (H1N1), который приводит к серьёзным осложнениям. Наблюдается рост активности ОРВИ, характерный для этого времени года. Вирус гриппа А (H1N1)2009 чаще других вызывает тяжёлое течение заболевания и приводит к лёгочным осложнениям.

В течение 24 часов грипп прогрессирует вплоть до пневмонии. Она составляет 65% всех осложнений и может приводить к летальным исходам.