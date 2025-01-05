Москва, 5 января, 2025, 07:30 — ИА Регнум. Имущество, которое было конфисковано у бывшего директора департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития Игоря Храновского, оценивается примерно в 500 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС.

Официальный сайт Минэкономразвития России Игорь Храновский

Установлено, что Храновский приобретал имущество на доходы, происхождение которых не было подтверждено. В связи с этим оно было конфисковано в пользу государства. В состав конфискованного имущества входят крупные суммы наличных денег в различных валютах, элитные автомобили и дорогостоящая недвижимость.

Также суд конфисковал земельный участок площадью 2,8 тыс. кв. метров в посёлке Горки-2 Одинцовского района Московской области, расположенный на этом участке коттедж площадью 674,2 кв. метра. Кроме того, у Храновского и его семьи были изъяты три нежилых помещения на Звенигородской улице в Москве общей площадью более 366 кв. метров, семь автомобилей премиум-класса, включая Bentley Continental GT, Bentley Mulsanne, Mercedes-Benz G63, Mercedes-Benz CL 65 AMG и ещё три автомобиля Mercedes.

В доход Российской Федерации также были обращены наличные, изъятые в ходе обыска в доме Храновского. Общая сумма изъятых денежных средств составила 433 200 долларов США, 53 630 евро и 3,7 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, силовики задержали директора Департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) Минэкономразвития Игоря Храновского в марте 2024 года.

Генпрокуратура в сентябре попросила изъять в доход государства имущество Игоря Храновского. Соответствующий иск, принятый к производству, поступил в Кунцевский районный суд города Москвы.

По версии следствия, Храновский подготовил и направил в Минфин РФ документы, в которых ООО «Кавмининтер», проводившее работу по добыче минеральных вод, не указано как недропользователь, что привело к разорению компании. В результате скважину передали в управление другой компании, контролируемой государством.

Храновскому предъявили обвинение по статье «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав общества и государства, из личной заинтересованности, с причинением тяжких последствий».