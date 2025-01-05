Москва, 5 января, 2025, 07:11 — ИА Регнум. На наличие вируса на персональном компьютере (ПК) или телефоне могут указать замедление работы устройства или появление неизвестных программ. При подозрении на заражение системы следует обратиться к специалистам. Об этом «РИА Новости» рассказал директор Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники Руслан Пермяков.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Специалист призвал внимательно следить за изменениями в работе компьютеров или телефонов. Сигналами о заражении системы послужат медленная работа или появление неизвестных программ.

При обнаружении признаков заражения устройства вирусом необходимо убедиться в актуальности антивируса — прошёл ли он обновление. Лучшего всего не затягивать и проконсультироваться со специалистом в сфере кибербезопасности, добавил Пермяков.

Как сообщало ИА Регнум, несколько простых действий помогут защитить данные на смартфоне в случае перехода по вредоносной ссылке. Первым делом нужно отключить устройство от Сети, рассказал эксперт рынка НТИ Safenet («Сейфнет») Александр Блезнеков.

В МВД предупредили о новом приёме злоумышленников, которые специализируются на взломе мобильных телефонов. Они начали убеждать потенциальных жертв, что тем необходимо установить специальные приложения для оплаты счетов за коммунальные услуги или записи к врачу. На самом деле эти программы предназначены для получения доступа к мобильным устройствам и кражи денег.