Вашингтон, 5 января, 2025, 07:03 — ИА Регнум. НАТО потребует от властей Британии увеличить финансирование на усиление противовоздушной и противоракетной обороны из-за уязвимости её системы перед вызовами, поставленными в конфликте на Украине. Об этом написала газета Times.

ИА Регнум Украина, НАТО

В 2025 году альянс планирует обновить список требований к армиям стран — членов НАТО. В частности, планируется направить официальный запрос в Лондон в рамках этого процесса.

Некоторые страны — члены НАТО ранее выражали недовольство тем, что Великобритания не вкладывает достаточное количество средств в оборону. В связи с конфликтом на Украине страны Европы стали активнее закупать системы ПВО, в то время как у британцев нет наземных зенитных систем для защиты критически важной инфраструктуры.

В статье подчёркивается, что «источники в военной среде предупреждают о том, что Великобритания находится в опасности». В частности, авторы статьи упомянули о новейшей российской ракете средней дальности «Орешник», которая способна поражать цели в Европе.

Как сообщало ИА Регнум, США начали вооружать Украину задолго до российской спецоперации, ещё в сентябре 2021 года. Об этом американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил в интервью газете The New York Times, опубликованном 4 января.