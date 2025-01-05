Белгород, 5 января, 2025, 06:35 — ИА Регнум. Беспилотники ВСУ ночью 5 января атаковали три населённых пункта в Белгородской области. О последствиях сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Последствия атаки ВСУ в Белгородской области

Глава области уточнил, что, про предварительным данным, никто не пострадал.

Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на территорию соцобъекта в городе Грайвороне. В результате атаки в здании повреждены стёкла.

Ещё один вражеский дрон сбросил взрывное устройство возле многоквартирного дома в селе Гора-Подол в Грайворонском округе. При атаке стёкла выбило в окнах одной квартиры.

В селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа беспилотник ВСУ также сбросил взрывное устройство, в результате чего загорелись два автомобиля и пристройка к дому. Ещё в трёх жилых домах выбило стёкла, повреждения получили два автомобиля.

На местах работают представители оперативных служб, добавил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, в Ростовской области ночью 5 января подразделения противовоздушной обороны отразили массированную воздушную атаку ВСУ. В небе над регионом были обнаружены и уничтожены 37 вражеских дронов.

В небе над Брянской областью средствами противовоздушной обороны ночью 5 января были сбиты 13 вражеских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Сотрудники экстренных служб эвакуировали около 100 жителей дома в Воронеже, где были обнаружены части сбитых беспилотников. Утром 4 января в Воронеже и его окрестностях обнаружили и подавили по меньшей мере пять украинских беспилотников. Обломки упали в жилом районе города.