В Японии на аукционе продали тунца за $1,3 млн
В Японии на аукционе продали гигантского голубого тунца за $1,3 млн
Токио, 5 января, 2025, 05:42 — ИА Регнум. В Японии на первых в 2025 году торгах продали голубого тунца весом 276 кг за 207 млн иен (1,3 млн долларов), сообщили 5 января организаторы аукциона.
Участие в данном аукционе считается престижным для ресторанного бизнеса.
Проданный тунец был выловлен в районе северной префектуры Аомори.
Сумма в 1,3 млн долларов стала второй по величине за историю торгов. Рекорд, который пока не удалось побить, установили в 1999 году.
Как сообщало ИА Регнум, китайский миллиардер, основатель блокчейн-сети Tron Джастин Сан съел банан, ранее купленный им на аукционе за 6,2 млн долларов.
Редкую почтовую марку с перевёрнутым изображением самолёта «Перевёрнутая Дженни» продали на аукционе в Нью-Йорке более чем за 2 млн долларов. Это стало рекордной суммой для американской марки. Торги прошли в аукционной галерее Роберта А. Сигела.