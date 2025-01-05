Токио, 5 января, 2025, 05:42 — ИА Регнум. В Японии на первых в 2025 году торгах продали голубого тунца весом 276 кг за 207 млн иен (1,3 млн долларов), сообщили 5 января организаторы аукциона.

aes256 Тунец

Участие в данном аукционе считается престижным для ресторанного бизнеса.

Проданный тунец был выловлен в районе северной префектуры Аомори.

Сумма в 1,3 млн долларов стала второй по величине за историю торгов. Рекорд, который пока не удалось побить, установили в 1999 году.

Как сообщало ИА Регнум, китайский миллиардер, основатель блокчейн-сети Tron Джастин Сан съел банан, ранее купленный им на аукционе за 6,2 млн долларов.

Редкую почтовую марку с перевёрнутым изображением самолёта «Перевёрнутая Дженни» продали на аукционе в Нью-Йорке более чем за 2 млн долларов. Это стало рекордной суммой для американской марки. Торги прошли в аукционной галерее Роберта А. Сигела.