Лондон, 5 января, 2025, 05:24 — ИА Регнум. Британский премьер-министр Кир Стармер намерен в ближайшее время после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа посетить Вашингтон. Основная задача — убедить американского лидера в необходимости продолжения военной помощи Украине, сообщила газета The Times со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА Регнум Чего ждать от Трампа в 2025 году

Кроме этого, политик планирует обсудить с Трампом отношения с Китаем. По информации издания, британский премьер выступает против введения тарифов для Пекина, но разделяет мнение избранного президента США о том, что КНР представляет угрозу нацбезопасности как для Великобритании, так и для Соединённых Штатов.

Как сообщало ИА Регнум, Илон Маск призвал подать в отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявив, что тот является соучастником изнасилований девочек, когда на протяжении шести лет возглавлял Королевскую прокурорскую службу и ничего не делал.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что избранный президент США Дональд Трамп будет ждать его с визитом одним из первых после своей инаугурации 20 января.

Ранее обозреватели издания Financial Times в своей публикации отметили, что в 2025 году киевскому режиму придётся подписать мирный договор с Россией, отказавшись от регионов, ранее входивших в состав Украины.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее отметил, что Трамп и его команда посылают противоречивые сигналы. Российская сторона открыта для честного диалога на основе взаимного уважения и учёта интересов друг друга, однако в МИД не уверены, что американцы воспользуются такой возможностью, сказал Рябков.