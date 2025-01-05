Вашингтон, 5 января, 2025, 05:07 — ИА Регнум. Американцы пожаловались на таинственный туман в некоторых районах США, сообщило издание Daily Mail.

Цитата из м/ф «Ёжик в тумане», реж. Юрий Норштейн. 1975. СССР Заблудился в тумане

Один из жителей Флориды рассказал, что почувствовал себя плохо во время тумана. Мужчина сообщил, что провёл на улице всего 10 минут. Он почувствовал в воздухе химический запах. Американец ощутил резкое тепло в теле, как при лихорадке, у него начались спазмы в животе.

Издание сравнило нынешний туман в некоторых районах США с секретным экспериментом по билогическому оружию «Операция Sea-Spray», который в 1950 году провели ВМС США. Целью операции было оценить уязвимость городов к биологическим атакам.

В соцсетях американцы делятся видео, на которых в тумане можно разглядеть облако частиц. Высказываются опасения, что явление вызвано не погодными условиями, а применением билогического оружия.

Как сообщало ИА Регнум, Россия должна постоянно создавать надёжную защиту от угроз биологического терроризма, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что США «утыкали» своими биолабораториями весь мир и никому не известно, чем в этих лабораториях занимаются.

В апреле занимавший тогда пост посла России в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что США превратили Украину в полигон для незаконной реализации военно-биологических программ. В свою очередь посол России в Гааге и постпред при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин заявлял о наличии у России информации, что на территории Украины по-прежнему продолжают функционировать 30 биолабораторий, работающих по заказу Вашингтона.