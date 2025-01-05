Афины , 5 января, 2025, 04:35 — ИА Регнум. Греция сможет обойтись без российского газа, так как возможности импорта голубого топлива из других стран покроют потребности. Об этом в эфире телеканала ERT News заявил генеральный директор греческой компании Gastrade Костис Сифнеос.

ИА Регнум Статья о транзите газа через Украину с 1 января 2025 года

«Греции нечего бояться каких-либо перебоев в поставках российского природного газа», — подчеркнул Сифнеос.

Высокую надёжность поставок газа Греции обеспечивают два терминала СПГ — в Ревитусе и Александруполисе. Они позволят полностью покрыть потребности греческого рынка, если возникнут проблемы с поставками российского газа. Сифнеос подчеркнул, что российский газ поступает в Грецию через Турцию, а не через Украину.

Помимо этого, Греция сможет обеспечить не только свою энергобезопасность, но и энергобезопасность Сербии, Северной Македонии, Румынии и Венгрии.

Некоторые опасения вызывает возможное похолодание в Центральной и Юго-Восточной Европе, отметил директор греческой компании Gastrade. Тогда вырастет спрос на газ, а это вызовет панику и рост цен.

При этом Сифнеос уверен, что цены на газ не поднимутся до рекордных 400 евро за мегаватт-час, как это было в начале 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января пресс-служба «Газпрома» проинформировала, что Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через Украину из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение.

В Еврокомиссии заявили о готовности ЕС к остановке транзита российского газа через территорию Украины. В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что остановка транзита газа через Украину в ЕС приведёт к суровым последствиям для всех стран Евросоюза и при этом никак не навредит России.

Обозреватели греческого новостного сайта Newmoney указывали, что прекращение транзита российского газа через территорию Украины происходит в критический для ЕС момент, когда запасы этого топлива в странах Евросоюза иссякают быстрее, чем обычно. В первый день торгов 2025 года цены на газ в ЕС выросли до уровня 2023 года.

США с помощью киевского режима развязали газовую войну против Европы, заявил в субботу, 4 января, спикер парламента Крыма Владимир Константинов.