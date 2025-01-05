Берлин, 5 января, 2025, 04:29 — ИА Регнум. Российские войска не только восстановили контроль над территорией, с которой начиналась спецоперация, но и продвигаются к административной границе Днепропетровской области Украины, где ранее не велись наземные боевые действия. Такие выводы сделали авторы немецкого журнала Der Spiegel.

ИА Регнум Обзор событий на фронте и продвижения российской армии в Донбассе

Они отметили, что ВС РФ уже не атакуют в лоб город Покровск. Здесь очевидны важные тактические успехи в районе Волково в направлении Котлино.

«ВС РФ идут в обход Покровска на юге. Войска всё ближе к цели взять под фактический контроль украинские Луганскую и Донецкую области», — признало издание.

Таким образом, российским войскам удалось занять три села в районе Покровска: Даченское, Новый Труд и Вовково.

Нарастающее давление сразу на нескольких направлениях перенапрягает украинскую оборону на Южно-Донецком участке фронта, а успехи ВС РФ всё чаще носят оперативно-тактический характер, значит, до стратегических прорывов уже недалеко, заключили эксперты.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России 4 января освободили населённый пункт Надия в Луганской Народной Республике. Также 4 января пресс-служба Минобороны проинформировала, что в минувшие сутки средства ПВО РФ сбили восемь оперативно-тактических ракет ATACMS и 72 беспилотника противника.

В тот же день председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов проинформировал, что подразделения ВС России вошли в Петропавловку на западе ДНР. Идут бои за освобождение села, отметил Рогов.