Брянск, 5 января, 2025, 03:35 — ИА Регнум. В небе над Брянской областью средствами противовоздушной обороны ночью 5 января были сбиты 13 вражеских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Силами ПВО были обнаружены и уничтожены беспилотники самолётного типа.

Богомаз заверил, что при отражении атаки ВСУ никто не пострадал, разрушений нет. На месте падения обломков БПЛА работают представители оперативных служб.

Как сообщало ИА Регнум, в Ростовской области, где ночью 5 января подразделения противовоздушной обороны отражали воздушную атаку ВСУ, обломки вражеских беспилотников упали в Таганроге и селе Новобессергеневка Неклиновского района. Повреждения получили четыре дома и автомобиль.

Сотрудники экстренных служб эвакуировали около 100 жителей дома в Воронеже, где были обнаружены части сбитых беспилотников. Утром 4 января в Воронеже и его окрестностях обнаружили и подавили по меньшей мере пять украинских беспилотников. Обломки упали в жилом районе города.