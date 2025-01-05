Вашингтон, 5 января, 2025, 03:13 — ИА Регнум. Приближающийся мощный снежный буран несёт угрозу для десятков миллионов жителей Соединённых Штатов. О природном катаклизме сообщил канал CNN.

(сс) Hans Снежная лавина

По информации издания, 62 млн человек находятся под угрозой сильного зимнего шторма, который станет самым значительным в этом сезоне.

«Шторм создаст опасные условия от Великих равнин до Восточного побережья, включая зоны, для которых не характерна зимняя погода. Для некоторых это может стать самым сильным снегопадом за последние десять лет», — предупредил Центр прогнозирования погоды NOAA.

Ожидается мощный снег, лёд, мороз и ветры до 18 метров в секунду как минимум в 12 штатах.

Шторм доберётся до крупных городов на Восточном побережье уже 6 января. Есть вероятность отключения света и отопления. На востоке США столбик термометра опустится на 30 градусов ниже нормы.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 7 января температура воздуха в Москве опустится до –8 градусов, однако уже утром начнётся оттепель, рассказал 3 января руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

2024 год стал самым тёплым за всю 245-летнюю историю метеорологических наблюдений в Москве. Только в январе и мае температура была ниже обычной, в другие десять месяцев показатели были выше средних.