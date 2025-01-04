Киев, 5 января, 2025, 02:58 — ИА Регнум. На Украине сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК — военкомат) в Запорожье применили газ против нескольких мужчин, которые забаррикадировались в одном из помещений военкомата. Об этом сообщило 4 января издание «Страна. ua».

Сергей Корсун ИА Регнум Повестка, мобилизация

Точное число мужчин, укрывшихся от военкомов, не сообщается. Известно, что все они были мобилизованными. Газ сотрудники военкомата применили, пытаясь взломать дверь в помещение, в котором забаррикадировались мужчины.

Не уточняется, о каком именно газе идёт речь.

Как сообщало ИА Регнум, в Черновцах на Украине после попытки насильственной мобилизации умер мужчина. На улице его скрутили и положили на землю. Прохожие пытались заступиться за него. Позже мужчина скончался в больнице.

На Украине с 18 мая 2024 года ужесточены меры мобилизации. В частности, с 27 до 25 лет снижен призывной возраст. Кроме того, в ряды ВСУ по новому закону призывают граждан, считавшихся ранее негодными к воинской службе. Сотрудникам ТЦК разрешили вручать повестки в любое время суток. Повестки могут вручить в любом месте, а человека могут насильно увезти на медкомиссию, а затем отправить на фронт.