На Украине против забаррикадировавшихся в военкомате применили газ
На Украине применили газ против мужчин, которые забаррикадировались в военкомате
Киев, 5 января, 2025, 02:58 — ИА Регнум. На Украине сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК — военкомат) в Запорожье применили газ против нескольких мужчин, которые забаррикадировались в одном из помещений военкомата. Об этом сообщило 4 января издание «Страна. ua».
Точное число мужчин, укрывшихся от военкомов, не сообщается. Известно, что все они были мобилизованными. Газ сотрудники военкомата применили, пытаясь взломать дверь в помещение, в котором забаррикадировались мужчины.
Не уточняется, о каком именно газе идёт речь.
Как сообщало ИА Регнум, в Черновцах на Украине после попытки насильственной мобилизации умер мужчина. На улице его скрутили и положили на землю. Прохожие пытались заступиться за него. Позже мужчина скончался в больнице.
На Украине с 18 мая 2024 года ужесточены меры мобилизации. В частности, с 27 до 25 лет снижен призывной возраст. Кроме того, в ряды ВСУ по новому закону призывают граждан, считавшихся ранее негодными к воинской службе. Сотрудникам ТЦК разрешили вручать повестки в любое время суток. Повестки могут вручить в любом месте, а человека могут насильно увезти на медкомиссию, а затем отправить на фронт.