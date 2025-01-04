Москва, 5 января, 2025, 02:00 — ИА Регнум. В Москве Останкинский суд 3 января заключил под стражу двоих мужчин 22 и 23 лет, которые 30 декабря подожгли две электрички на станциях Савёловского направления. Им предъявили обвинения в покушении на теракт, а также в теракте, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили ТАСС в суде.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Под стражу до 28 февраля заключены обвиняемые Жаров А. Д. и Кулаков Д. Е.

Известно, что поджоги были совершены на станциях Дмитров и Лобня. Как сообщил РБК источник, безработные обвиняемые признались, что должны были получить вознаграждение за совершённые поджоги. Им обещали 100 тыс. рублей. Задание мужчины получили от неизвестного в мессенджере Telegram. Ему же исполнители должны были направить видеоотчёт.

Как передавало ИА Регнум, 4 января ФСБ сообщила о задержании четверых подростков 2007 и 2008 годов рождения за подготовку взрыва в людном месте Екатеринбурга. У них изъяли компоненты самодельного взрывного устройства и средства связи, содержащие инструкции по изготовлению этого устройства.

Сотрудниками Управления ФСБ по Запорожской области был ликвидирован диверсант, завербованный украинскими спецслужбами и готовивший теракт на территории региона. Злоумышленник оказал вооружённое сопротивление и был ликвидирован на месте.