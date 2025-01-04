Севастополь, 5 января, 2025, 02:06 — ИА Регнум. Загрязнения мазутом из-за крушения танкеров в Керченском проливе обнаружены 4 января на восьми из 27 официальных и на одном неофициальном пляже в Севастополе. Оперативную информацию сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Волонтёры, Чёрное море

По заверению Развожаева, массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет, но следы мазута обнаруживаются в разных местах. Их оперативно ликвидируют.

«Из 27 официальных пляжей мазутные пятна обнаружены на восьми: «Наш Парус», «Звездный берег», «Вязовая роща», «Орловка-1», «Серебряный», «Золотой» «Нахимовец» и «Андреевка». Это 29,7% от всех пляжей. Практически везде сегодня мазут убрали, на части пляжей работы продолжатся», — пояснил губернатор.

Из шести неофициальных пляжей мазутные пятна были только на одном пляже — «Голубая бухта».

Развожаев призвал доверять только официальной информации, отметив, что некоторые паблики пытаются посеять панику, публикуя ложь. В частности, что в Севастополе «загрязнены все пляжи», «волонтёров и техники не хватает», «туристического сезона в Севастополе не будет», и т.д.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря во время шторма в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», перевозившие мазут. В результате случившегося произошла частичная утечка нефтепродуктов.

26 декабря в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива мазута. 31 декабря стало известно, что с побережья Кубани специалисты и волонтёры собрали почти 70 тыс. тонн грунта и песка, загрязнённых нефтепродуктами. Сразу же после ЧП с танкерами был развернут единый штаб добровольцев, которые помогают очистить берег от загрязнений. Большое содействие в этой работе оказывают волонтёры акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой гвардии» «Единой России» и Народного фронта.

Власти и волонтёры прикладывают все усилия для спасения уникальных пляжей Анапы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.