Москва, 5 января, 2025, 01:41 — ИА Регнум. В настоящее время Россия экспортирует около 45 тыс. тонн лекарственных средств в год. Эти препараты пользуются спросом в 160 странах мира. По предварительным прогнозам экспертов, к концу 2024 года объём экспорта лекарств может составить 180 млрд рублей. Об этом сообщила «Российская газета».

Таблетки

Согласно данным Министерства промышленности и торговли, Россия поставляет лекарства в другие страны по 1362 международным непатентованным наименованиям. Среди них вакцины, антибиотики, ноотропные и иммуностимулирующие средства, а также моноклональные антитела.

По словам генерального директора «Биннофарм Групп» Рустема Муратова, наибольшим спросом за рубежом пользуются дженерики — недорогие аналоги оригинальных препаратов, произведённые российскими фармацевтическими компаниями.

Среди вакцин особенно популярны препараты против гриппа, кори, полиомиелита и других инфекций. Такие препараты производятся в России в больших объёмах. Также на международных рынках пользуются спросом психоневрологические и гастроэнтерологические лекарства, противовирусные средства и фитопрепараты. Россия также экспортирует широкий спектр кардиологических препаратов.

Коммерческий директор особой экономической зоны «Доброград-1» Дмитрий Комиссаров отметил, что у российских производителей есть серьёзные компетенции в области дженериков и биоаналогов. Российские компании научились создавать качественные препараты по конкурентоспособным ценам, что особенно важно для развивающихся рынков, подчеркнул Комиссаров.

Особенно российским лекарствам доверяют страны на постсоветском пространстве. Это связано с общими взглядами на индустрию, общей школой и базой знаний, а также с активным обменом знаниями, технологиями и подходами к терапии, считают эксперты.

География экспорта российских лекарств постоянно расширяется. Если раньше основными рынками сбыта были страны СНГ, то сейчас российские производители успешно осваивают рынки Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки. В частности, наблюдается увеличение поставок во Вьетнам, Индонезию и Бразилию.

По словам генерального директора Pharmedu Татьяны Ходанович, экспорт лекарств из России показывает положительную динамику и объёмы в 2025 году будут расти.

«Значительную долю экспорта составят дженерики, но поставки вакцин, особенно в страны с дефицитом медицинских ресурсов, также останутся актуальными», — пояснила Ходанович.

При этом гендиректор отметила, что развитие экспорта положительно сказывается и на внутреннем рынке.

«Развивая экспортные возможности, Россия сможет не только увеличить объёмы производства, но и создать новые рабочие места, а также повысить конкурентоспособность своей продукции на международной арене», — добавила Татьяна Ходанович.

Она акцентировала, что инвестиции в инновации и развитие собственной инфраструктуры могут помочь раскрыть реальный потенциал фармотрасли.

Как сообщало ИА Регнум, особый порядок продажи зарубежных лекарств в России продлевается до конца 2025 года, следует из документов правительства РФ. Вопросами продажи лекарств в иностранной упаковке занимается специальная межведомственная комиссия.

В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что в течение 2023 года в России было зарегистрировано 530 отечественных лекарственных препаратов и впервые началось производство новых видов отечественного медицинского оборудования. Он назвал этот результат весомым достижением и призвал двигаться дальше.