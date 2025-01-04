Ростов-на-Дону, 5 января, 2025, 01:29 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны ночью 5 января отражали воздушную атаку ВСУ на севере Ростовской области. В небе над двумя районами были сбиты вражеские беспилотники. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Дроны ВСУ были обнаружены и уничтожены над Миллеровским и Тарасовским районами Ростовской области.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Слюсарь добавил, что подразделения ПВО продолжают отражать атаку ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ребёнок погиб, его родители получили ранения при атаке беспилотника ВСУ на гражданский автомобиль в Запорожской области, проинформировал 4 января губернатор региона Евгений Балицкий.

Сотрудники экстренных служб эвакуировали около 100 жителей дома в Воронеже, где были обнаружены части сбитых беспилотников. Утром 4 января в Воронеже и его окрестностях обнаружили и подавили по меньшей мере пять украинских беспилотников. Обломки упали в жилом районе города.