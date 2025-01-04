Донецк, 5 января, 2025, 00:52 — ИА Регнум. Погибший 4 января при атаке ВСУ на автомобиль в ДНР журналист «Известий» Александр Мартемьянов отдал жизнь за то, чтобы люди знали правду, до конца выполнив свой гражданский и журналистский долг, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и выразил соболезнования родным и коллегам.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Он подло убит при атаке украинского беспилотника на трассе Донецк — Горловка. Александр возвращался из Горловки после съёмки последствий украинских обстрелов», — написал Пушилин в Telegram-канале.

Пушилин уточнил, что вместе с Мартемьяновым в автомобиле ехали корреспонденты «РИА Новости» Максим Романенко и Михаил Кевхиев, сотрудники издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина и Изабелла Либерман, которые при атаке ВСУ получили ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь.

Как передавало ИА Регнум, удар беспилотником-камикадзе по машине с российскими журналистами нанесли Вооружённые формирования Украины (ВФУ). Совершённое преступление зафиксировано, сообщили в военном следственном управлении по объединённой группировке войск.

Минцифры России принесло соболезнования семьям погибших журналистов «Известий» Александра Мартемьянова и Максима Елисеева. Глава ведомства Максут Шадаев заверил, что родным и близким будет оказана вся необходимая помощь.

Редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев погиб в зоне спецоперации на Украине от удара беспилотника.