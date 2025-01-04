Москва, 5 января, 2025, 00:24 — ИА Регнум. Удар беспилотником-камикадзе по машине с российскими журналистами нанесли Вооружённые формирования Украины (ВФУ). Совершённое преступление зафиксировано. Об этом ТАСС сообщили в военном следственном управлении по объединённой группировке войск.

Эмблема СК РФ

В ведомстве уточнили, что атака дроном-камикадзе на гражданский автомобиль была совершена на трассе Донецк — Горловка. В результате ранения, несовместимые с жизнью, получил один человек. Ещё четыре журналиста получили ранения различной степени тяжести.

Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, им оказывается необходимая помощь, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб при ударе украинских военных по гражданскому автомобилю на трассе Донецк — Горловка (ДНР), по предварительным данным, ещё четыре журналиста получили ранения разной степени тяжести, информировали 4 января «Известия».

Минцифры России принесло соболезнования семьям погибших журналистов «Известий» Александра Мартемьянова и Максима Елисеева. Глава ведомства Максут Шадаев заверил, что родным и близким будет оказана вся необходимая помощь.

Редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев погиб в зоне спецоперации на Украине от удара беспилотника.