Киев, 5 января, 2025, 00:07 — ИА Регнум. В Черновцах на Украине после попытки насильственной мобилизации умер мужчина. Об этом сообщил в Telegram-канале выехавший из страны депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

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«Убит очередной «доброволец», — написал Дмитрук.

Нардеп опубликовал видео, на котором мужчину скрутили и положили на землю. Прохожие пытались заступиться за него. Предполагается, что снятое на видео происходило в Черновцах 19 декабря.

Мужчина, которого пытались силой мобилизовать, позже скончался в больнице. Дмитрук уверяет, что местные власти и правоохранители блокируют распространение информации о случившемся.

Данных о причинах смерти мужчины нет.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — военкомат) 31 декабря задержали Санта-Клауса в Харькове.

На Украине с 18 мая 2024 года ужесточены меры мобилизации. В частности, с 27 до 25 лет снижен призывной возраст. Кроме того, в ряды ВСУ по новому закону призывают граждан, считавшихся ранее негодными к воинской службе. Сотрудникам ТЦК разрешили вручать повестки в любое время суток. Их могут вручить в любом месте и насильно увезти человека на медкомиссию, а затем отправить на фронт.