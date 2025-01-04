Минцифры РФ окажет помощь семьям погибших журналистов «Известий»
Шадаев: Минцифры России окажет помощь семьям погибших журналистов «Известий»
Москва, 4 января, 2025, 23:53 — ИА Регнум. Минцифры России принесло соболезнования семьям погибших журналистов «Известий» Александра Мартемьянова и Максима Елисеева. Глава ведомства Максут Шадаев заверил, что родным и близким будет оказана вся необходимая помощь.
«Приношу искренние соболезнования семьям Александра и Максима от лица всего министерства», — привели слова Шадаева в Telegram-канале Минцифры РФ.
Министр пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при атаке ВСУ в ДНР журналистам.
Как сообщало ИА Регнум, внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб при ударе украинских военных по гражданскому автомобилю на трассе Донецк — Горловка (ДНР), по предварительным данным, ещё четыре журналиста получили ранения разной степени тяжести, информировали 4 января «Известия».
Военный корреспондент Александр Коц информировал, что в результате атаки украинского дрона в ДНР пострадали пятеро корреспондентов.
Редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев погиб в зоне спецоперации на Украине от удара беспилотника.