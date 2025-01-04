Москва, 4 января, 2025, 23:53 — ИА Регнум. Минцифры России принесло соболезнования семьям погибших журналистов «Известий» Александра Мартемьянова и Максима Елисеева. Глава ведомства Максут Шадаев заверил, что родным и близким будет оказана вся необходимая помощь.

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«Приношу искренние соболезнования семьям Александра и Максима от лица всего министерства», — привели слова Шадаева в Telegram-канале Минцифры РФ.

Министр пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при атаке ВСУ в ДНР журналистам.

Как сообщало ИА Регнум, внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб при ударе украинских военных по гражданскому автомобилю на трассе Донецк — Горловка (ДНР), по предварительным данным, ещё четыре журналиста получили ранения разной степени тяжести, информировали 4 января «Известия».

Военный корреспондент Александр Коц информировал, что в результате атаки украинского дрона в ДНР пострадали пятеро корреспондентов.

Редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев погиб в зоне спецоперации на Украине от удара беспилотника.