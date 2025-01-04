Берлин, 4 января, 2025, 23:34 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц может посетить Москву до проведения досрочных парламентских выборов, которые пройдут в ФРГ 23 февраля. Об этом в соцсети X написал депутат бундестага Родерих Кизеветтер.

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa

Он подчеркнул, что в последнее время появляется всё больше сведений о планируемом визите Шольца в Москву и встрече с президентом России Владимиром Путиным. Вероятнее всего, она состоится до проведения выборов в Германии, отметил Кизеветтер.

Как сообщало ИА Регнум, Шольц 27 декабря рассказал, что хотел вновь побеседовать с Путиным по теме Украины. Он также отметил, что он не намерен направлять немецких военных в зону украинского конфликта. При этом, по его словам, Берлин будет «играть важную роль» в гарантиях безопасности для Украины.

Предыдущий разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. Лидеры двух стран поговорили впервые за два года. Путин напомнил Шольцу условия Москвы, которые могут быть основой возможных договорённостей по разрешению конфликта на Украине. Они должны учитывать интересы России в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта.