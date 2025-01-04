Донецк, 4 января, 2025, 23:19 — ИА Регнум. Получивших ранения при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Донецкой Народной Республике журналистов доставили в больницы, сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

Известно, что у пострадавших представителей СМИ в основном ссадины и контузии. Журналистов госпитализировали.

Как сообщало ИА Регнум, внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб при ударе украинских военных по гражданскому автомобилю на трассе Донецк — Горловка (ДНР), по предварительным данным, ещё четыре журналиста получили ранения разной степени тяжести, информировали 4 января «Известия».

Военный корреспондент Александр Коц информировал, что в результате атаки украинского дрона в ДНР пострадали пятеро корреспондентов.

После намеренной атаки ВСУ на представителей СМИ, при которой погиб сотрудник «Известий», в ООН заявили, что международная организация выступает против любых нападений на сотрудников средств массовой информации.