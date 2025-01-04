Москва, 4 января, 2025, 23:10 — ИА Регнум. Появилось новое видео рукопашного боя штурмовика ВС России из Якутии Андрея Григорьева с военным ВСУ. Кадры, снятые с дрона, опубликовал Telegram-канал «Военная хроника».

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Авторы Telegram-канала утверждают, что видео снято с беспилотника ВСУ. Предполагается, что оператор дрона наблюдал за схваткой бойца из Якутии с украинским военным.

Как сообщало ИА Регнум, осенью 2024 года нашлемная камера украинского военного сняла рукопашный бой противника с российским штурмовиком, который держал оборону села Трудовое (ДНР). Боец из Якутии с позывным Тута победил боевика ВСУ в бою на ножах.

3 января Григорьев дал первый комментарий после победы над вэсэушником.

«Когда мы на рукопашную зашли, мы оба знали, что один из нас должен по-любому умереть», — рассказал боец.

Кроме того, российский штурмовик признался, что не смог досмотреть видеозапись рукопашной схватки, в результате которой он одолел украинского бойца. По словам военнослужащего, ему очень трудно вспоминать случившееся.