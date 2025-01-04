Москва, 4 января, 2025, 22:59 — ИА Регнум. Госкорпорация «Росатом» обратится в суд и предъявит претензии за непоставленное компанией Siemens оборудование на зарубежные стройки российских атомщиков. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил генеральный директор корпорации Алексей Лихачёв.

АО «Аккую Нуклеар"/ТАСС

«Оборудование, за которое была внесена предоплата, не было доставлено. Это повлекло за собой дополнительные расходы как на приобретение оборудования, так и на корректировку сроков его установки. Мы намерены предъявить претензии по этому вопросу», — ответил Лихачев на вопрос о том, были ли возвращены средства за непоставленное оборудование.

Отмечается, что компания Siemens нарушила контрактные обязательства по поставкам оборудования на турецкую АЭС «Аккую», переговоры с ней результатов не дали. В итоге все необходимые комплектующие были найдены в дружественных странах РФ.

Как сообщало ИА Регнум, Siemens приостановил бизнес в России с марта 2022 года после начала специальной военной операции на Украине. В мае того же года концерн объявил о решении свернуть всю промышленную деятельность в России.

В декабре 2023 года Siemens Mobility, Volkswagen Bank и ряд других немецкий компаний, ушедших из России, обратились к правительству Германии с просьбой компенсировать им убытки от потери российского рынка. Они сослались на защиту инвестиций в виде гарантий от государства.