Вашингтон, 4 января, 2025, 22:50 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден присудил одну из высших гражданских наград — медаль Свободы — миллиардеру и основателю фонда «Открытое общество» (организация, признанная в РФ нежелательной) Джорджу Соросу. Предприниматель Илон Маск назвал это пародией.

AP/TASS/Ronald Zak Джордж Сорос

«Байден, присуждающий медаль Свободы Соросу, — это пародия», — прокомментировал Маск в соцсети Х.

Помимо Сороса, медали получат повар Хосе Андрес, певец Боно, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, актёр Майкл Джей Фокс, баскетболист Мэджик Джонсон, модельер Ральф Лорен, футболист Лионель Месси, актёр Дензел Вашингтон, редактор Анна Винтур.

Как сообщало ИА Регнум, обладателем одной из высших гражданских наград страны также является Джо Байден. Медаль Свободы он получил в 2017 году из рук действующего на тот момент президента Барака Обамы. Политика наградили за «любовь к своей стране и за все деяния, которые останутся последующим поколениям».