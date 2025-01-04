Донецк, 4 января, 2025, 22:40 — ИА Регнум. Пятеро корреспондентов ранены в результате атаки украинского дрона в ДНР, об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц, комментируя гибель журналиста «Известий» Александра Мартемьянова.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня вместе с коллегами он ехал в гражданской машине из Горловки, где репортёры снимали последствия украинских ударов. Автомобиль был атакован украинским FPV-дроном. Александр погиб, ещё пятеро журналистов ранены», — пояснил Коц ТАСС.

Среди пострадавших и двое журналистов «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб при ударе украинских военных по гражданскому автомобилю на трассе Донецк — Горловка (ДНР), по предварительным данным, ещё четыре журналиста получили ранения разной степени тяжести, информировали 4 января «Известия».

Отмечается, что удар по гражданскому автомобилю, который находился далеко от линии фронта, противник нанёс целенаправленно.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим, ведущий целенаправленную охоту за российскими журналистами, понесёт заслуженное наказание за их гибель. Дипломат подчеркнула, что охота, которую ведут украинские головорезы, является прямым следствием попустительства и поощрения террористических методов со стороны западных кураторов киевского режима.