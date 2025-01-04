Москва, 4 января, 2025, 22:20 — ИА Регнум. После намеренной атаки ВСУ на представителей СМИ, при которой погиб сотрудник «Известий» и пострадали ещё четверо журналистов, в ООН заявили, что международная организация выступает против любых нападений на сотрудников средств массовой информации.

Global Look Press/Xie E/XinHua

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя атаку ВСУ на представителей СМИ, заявил 4 января РИА «Новости», что ООН выступает против любых нападений на журналистов.

Как сообщало ИА Регнум, внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб при ударе украинских военных по гражданскому автомобилю на трассе Донецк — Горловка (Донецкая Народная Республика), ещё четверо сотрудников СМИ получили ранения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что киевский режим, ведущий целенаправленную охоту за российскими журналистами, понесёт заслуженное наказание за их гибель. Дипломат подчеркнула, что охота, которую ведут украинские головорезы, является прямым следствием попустительства и поощрения террористических методов со стороны западных кураторов киевского режима.