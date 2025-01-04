Ташкент, 4 января, 2025, 22:25 — ИА Регнум. Суд в Андижане (Узбекистан) вынес решение по делу 39-летнего местного жителя, который был признан виновным в участии в вооружённом конфликте на Украине в составе ВС РФ. Об этом стало известно «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM

Установлено, что житель Андижана в апреле 2023 года отправился в Россию на заработки. Позже он решил присоединиться к спецоперации. В июле он заключил контракт с Минобороны РФ, прошёл курс военной подготовки и был направлен в зону проведения СВО. В декабре он вернулся в Узбекистан и сообщил в полиции о своём участии в спецоперации.

Суд признал мужчину 1985 года рождения виновным в наёмничестве и поступлении на военную службу иностранного государства. В качестве наказания ему было назначено ограничение свободы сроком на четыре года и два месяца.

При вынесении приговора суд учёл чистосердечное признание, раскаяние, сотрудничество со следствием, отсутствие судимости и наличие трёх детей.

Как сообщало ИА Регнум, наёмники из Великобритании, Соединённых Штатов, Германии, Латвии и ещё ряда стран участвуют в боевых действиях на стороне украинских формирований в так называемом иностранном легионе. Об этом рассказал наёмник из Польши, которого взяли в плен бойцы Добровольческого корпуса российской армии.

24 ноября подразделения российских войск взяли в плен в Курской области наёмника ВСУ из Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсена. Он рассказал, что с 2019 по 2023 год служил в полку связи Вооружённых сил Великобритании, а после увольнения вступил в иностранный легион ВСУ.