Мелитополь, 4 января, 2025, 20:38 — ИА Регнум. Ребёнок погиб, его родители получили ранения при атаке беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) на гражданский автомобиль в Запорожской области, проинформировал 4 января губернатор региона Евгений Балицкий.

Telegram/Балицкий Евгений

«Киевские террористы намеренно направили БПЛА в гражданский автомобиль. В автомобиле ехала семья — родители и ребёнок. Мужчина и женщина получили ранения разной степени тяжести, их 10-летний сын скончался от полученных ранений в машине скорой помощи», — написал он в Telegram-канале.

Атака дрона произошла на автомобильной трассе Васильевского муниципального округа. Губернатор выразил соболезнования семье погибшего и пообещал оказать ей всю возможную помощь. Родители ребёнка на данный момент находятся в больнице.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 24 декабря ВСУ атаковали Мелитополь шестью беспилотниками. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили на подлёте к городу пять из них. Детонация произошла на удалении от жилого сектора. Осколки одного из дронов повредили кровлю здания Центрального рынка. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

22 декабря российские бойцы предотвратили очередную попытку ВСУ перегруппироваться в Запорожской области. На ореховском направлении военные батальона «Восток-Ахмат» выявили укрепления противника и зафиксировали перемещения украинских бойцов. Затем операторы дронов нанесли удары зажигательными и осколочно-фугасными снарядами.