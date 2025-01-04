Воронеж, 4 января, 2025, 20:09 — ИА Регнум. На территории Левобережного района Воронежа после атаки украинских беспилотников ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил 3 января глава города Сергей Петрин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Этот режим позволяет нам максимально быстро провести процедуры и определить подрядчика работ. Никаких ограничений для жителей это не влечёт», — написал он в Telegram-канале.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что 4 января по меньшей мере пять украинских дронов обнаружили и подавили в Воронеже и его окрестностях. По предварительной информации, никто не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники экстренных служб эвакуировали около 100 жителей дома в Воронеже, где были обнаружены части сбитых беспилотников. Гусев также призвал горожан сохранять спокойствие, следовать указаниям специалистов и воздержаться от фото− и видеосъёмки.

По данным Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны в ночь на 4 января сбили над пятью российскими регионами 16 беспилотников ВСУ. Больше всего дронов было обезврежено над территорией Брянской области — 10. Ещё три беспилотника удалось сбить в небе над Смоленской области. Кроме того, по одному аппарату российские военные сбили в ночное время в Белгородской, Псковской и Ленинградской областях.